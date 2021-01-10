兒十公園緊鄰光明一路的停六停車場，將重現原有的骨頭溜滑梯，並打造青銀共存空間。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

兒十公園緊鄰光明一路的停六停車場，將重現原有的骨頭溜滑梯，並打造青銀共存空間。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

兒十公園緊鄰光明一路的停六停車場，將重現原有的骨頭溜滑梯，並打造青銀共存空間。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣政府興建光明一路停6停車場，同時整頓使用超過10年的兒十公園，兒十公園在拆除時，一度因骨頭溜滑梯而遭到家長反對，不過新的公園將重現骨頭溜滑梯，以及鳥巢鞦韆、共融式旋轉椅等地景設施，也將設置體健設施，打造適合全齡的青銀共存空間。

縣長楊文科表示，兒十公園位於興建中的停6停車場旁，未來將分齡、分區，以地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區、體健設施區3打主軸為主，並重視身心障礙及特殊需求兒童的權益，規畫無障礙遊戲設備。

由於不少家長期望能重現原有的骨頭溜滑梯，因新設計仍有骨頭溜滑梯，並保留完整的陽光大草坪，提供孩童跑跳、育樂空間。楊文科表示，此工程爭取到交通部公路總局核定前瞻總經費3.5億元，打造停6停車場，舒緩光明商圈尖峰時刻停車位1位難求的現象，並同步整修使用超過10年的兒十公園，拆除原有罐頭遊具，增設適齡設施。

新竹縣政府交通旅遊處表示，此公園已於前年舉辦2次說明會，並完成規劃設計，去年再開2次說明會，邀請竹北市的縣議員、代表及里長參與，期望能貼近民眾需求。新的兒十公園預計9月與停車場同時完工、12月初驗收，並於明年初正式啟用。

(中時 )