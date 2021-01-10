40歲小嫻揮別與何守正的6年婚，沉澱2年多迎來新男友金剛（李信樵），兩人大方認愛，並合體上節目，熱戀的模樣閃到一旁的梁赫群，忍不住噹他們：「畢竟還是在錄影，一些閨房的活動不需要在這裡展示。」

小嫻和金剛熱戀5個月，首次在節目《食尚玩家瘋狂總部》同台，小倆口帶著主持人梁赫群、夢多從墾丁玩到滿州鄉，錄影期間不畏懼外人眼光，直接上演餵食秀，更用充滿愛意的眼神相視而笑，狂灑粉色狗糧，虐得梁赫群簡直快瞎了，向他們開玩笑：「畢竟還是在錄影，一些閨房的活動不需要在這裡展示」但還是樂觀其成，稱讚兩人：「外面看到的是美景，裡面看到的是幸福。」

小嫻和金剛帶領眾人到去年一起打工換宿的餐廳，重新回味當年曖昧的舉動，小嫻害羞地甜讚：「這裡有很多我們的故事，金剛認真做菜的樣子最帥！」金剛跟著附和：「當時煎的牛排最多汁，因為有幸福的滋味！」超閃的對話讓大家都起雞皮疙瘩。

一段時間沒回到餐廳，小嫻回憶：「在那端盤子端了三個月，雖然很累但每天都很開心。」被梁赫群虧「那是因為你有找到好玩的東西（金剛）。」金剛則回：「跟對的人一起才是重點！」當小嫻被問到打工是不是比當藝人累？金剛搶幫女友回答：「餐廳身體累，但演藝圈是『心累』！」最後大夥人來到日式湯屋，泡完後金剛搞笑地表示：「很久沒摸到自己皮膚這麼滑了，好像摸到小嫻一樣」再度閃到大家都要戴墨鏡。

(中時新聞網)