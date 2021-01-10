央行臉書呼籲「穩定匯市，大家一起來」，事出巧合吧，國際美元交易就在同一時間出現跌勢收斂的訊號，美元空頭部位獲利了結，使得幾乎非美貨幣都走回頭，歐元、英鎊、日圓、澳幣等主要國際貨幣對美元走升卡關。外銀財富管理分析，美元普遍上漲，或可視之為美元持穩的訊號。

新台幣上周五（1/8）收貶，貶幅拉大到2.8分，單日成交量也放大到近25億美元，都是低點大量佈倉的跡象。

富蘭克林證券投顧分析，在疫情加劇及非美貨幣獲利了結下，可能使美元指數短線獲得支撐，向90價位靠攏，惟美元長線偏弱格局不變。近日來，歐元對美元在1.23、英鎊對美元在1.36的價位，續升的壓力相對較大。

渣打財富管理指出，歐元對美元將測試支撐位1.2125，一旦跌破此關鍵價位，則可能需要就短期價位之觀點，轉向稍微保守至中性。至於英鎊部份，自英國脫歐協議達成以來，英鎊對美元升勢突破不了1.37，結果就是反轉向下、並可能下滑至1.3425進行區間整理。

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