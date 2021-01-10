「補教天后」陳子璇日前認了和64歲前補教名師高國華9年婚變，這段轟動一時的「補教人生」正式結束，目前人在大陸發展補教事業的陳子璇，也不吝嗇在臉書分享感情觀以及與高國華相識相戀的往事，而陳子璇近日就放送福利，辣穿中空裝、黑色內衣入鏡，她豪秀白嫩雙峰，超尺度讓網友看了快噴鼻血。

陳子璇雖然貴為補教天后，同時，她也是保養有術的美魔女一枚，纖細又前凸後翹的好身材，完全看不出她已48歲，而陳子璇近日更放送福利曬辣照，只見她豪穿中空裝入鏡，曬出小蠻腰。

《男人羨慕,女人嫉妒》 #子璇堅持每日寫作打卡第47天 什麼樣的人 會成為男人羨慕,女人嫉妒的樣子? 所謂男人羨慕,就是表示仰慕,愛慕 聽起來就是褒義 而讓女人嫉妒,就表示厭惡,刺眼 就會引發某種鬥爭的感覺 聽起來就是貶義 所以成為這... 由陳子璇發佈於 2021年1月9日 星期六

而更吸睛的是，陳子璇大方露黑Bra，秀出白嫩美肌和傲人雙峰，深邃事業線全都露，尺度超辣、讓網友看了快噴鼻血，粉絲也紛紛留言狂讚：「哇～這個身材真好！整個人都被妳給融化了」、「照片那麼美 今天是性感女孩兒」、「哇塞今怎穿這麼性感」、「噴鼻血了 老師」。

陳子璇辣照被狂讚，不過也有人紛紛勸她要注意保暖「穿那麼少不會冷喔！」、「今天深圳和中山一樣，應該都很冷，保重」、「天氣冷...穿保暖一些喔」、「注意保暖噢」，還釣出陳子璇回應「在家開暖氣中」，表示她已把暖氣開到最強。

(中時新聞網)