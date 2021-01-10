胡宇威、葉星辰重現摸頭殺橋段。（東森提供）

胡宇威與葉星辰、黃薇渟、林孫煜豪等一起出席《王牌辯護人》見面會。（東森提供）

《全明星運動會》藍隊成員夏和熙、邱宇辰、比利、王宣驚喜探班《王牌辯護人》粉絲見面會。（東森提供）

胡宇威帶傷出席見面會。（東森提供）

東森《王牌辯護人》10日舉辦見面會，右腳踝骨折休養中的胡宇威帶傷與葉星辰、黃薇渟、林孫煜豪等一起出席，胡宇威表示，醫生說他傷勢復原得還不錯，幸好阿基里斯腱沒有僵掉，他因為以前受傷過，知道要稍微慢慢活動才不會那麼快萎縮，但就算他已經有活動，肌肉萎縮速度還是很快，他懊惱受傷兩週後小腿就開始萎縮，現在大腿也慢慢萎縮了，「就是自己的身體在吃自己，沒有太多脂肪，所以肌肉消失，現在兩隻腿粗細差很多」。

胡宇威說自己以前拍電影時畫了特殊妝，曾用「肉被砸爛」的照片給爸媽看，把他們嚇死，這次看到他骨折照片，人在紐約的爸媽一開始還不可置信，狐疑問說「是真的還假的」，發現他是真的受傷後「他們又心碎了」，並且努力想要說服兒子要從紐約回來台灣照顧他，但他不想讓父母來台還要隔離14天，所以堅持不用，覺得自己一個人還可以、滿方便的，只有一開始必須小心翼翼、避免大動作，擔心骨頭又錯開。這也將是他第一次過年沒有爸媽陪伴，「會是比較印象深刻的一年」。

他也說，爸媽在美國用盡辦法要看他的新作品《王牌辯護人》，爸爸還主動說「以前你演愛情片，我死都不看，但這次跟以前不一樣，有推理的劇情，不錯看」，他說爸爸以前還會嫌他長得太奶油，覺得現在他老了比較有魅力。他很開心該劇口碑逐漸發酵，除了身邊的朋友、甚至不認識路人都回饋給他很不錯的口碑。

雖然腳傷依舊行動不便，但胡宇威透露其實最近仍繼續在拍新戲，就是盡量拍可以坐著拍的戲，但走位不能走，這裡不能動、那裡不能動讓他覺得很怪、不自在，也很考驗演技。劇組只好先以拍其他人的戲為主。他苦笑說這是人生第二次這樣拍戲，第一次是拍《終極三國》時受傷，但當時還有其他角色可以cover他那條路線的戲份，邊拍邊等傷口慢慢癒合，這次則無法。

見面會活動現場聚集300多位粉絲支持，還有粉絲從國外飛來支持，演員一出場現場更是尖叫聲不斷。看到粉絲這麼熱情相挺，胡宇威感動表示：「今天真的很冷，而且活動現場風還超級強大，但大家還是非常熱情，連我都跟著溫暖了起來。」他坦言近期因為腳傷不免感到沮喪，右腿還因此肌肉萎縮，但看到粉絲全力相挺，給他很大的鼓舞。活動中胡宇威還跟幸運粉絲重現劇中的摸頭殺橋段，引起全場尖叫。

活動中《全明星運動會》的藍隊隊員夏和熙、邱宇辰、比利、王宣到場驚喜探班，裝成排隊的簽名粉絲衝上台，讓「藍隊隊長」胡宇威又驚又喜：「我完全不知道他們會來！非常驚喜！這麼冷的天他們還來，讓我覺得超暖的。」夏和熙笑說：「為了瞞住他，我們還自己偷偷私訊，以免讓他知道。而且胡宇威真的嚇到，後來我還看到他有點眼泛淚光，表示我們的驚喜有成功。」。

為了這次的見面會活動，葉星辰還自製小貼紙送給到場粉絲，從設計、找廠商到印製全都一手包辦。前一天晚上還提醒大家注意保暖，讓粉絲直呼感動。葉星辰受訪時表示，因爸爸身體不太好，平常吃太好變胖，還有三高問題，被醫生警告要吃健康一點，所以她跟哥哥討論，家中共3個小孩，每人各設計1道健康年菜煮給爸爸吃。

已經瘦如紙片人的黃薇渟說自己要趁過年時減肥，胡宇威一聽驚問：「妳還要再減肥？」 她笑說希望不要再晚上偷吃炸物。黃薇渟的爸媽都到見面會現場支持，而她看到粉絲們送的卡片和禮物後，也感動到哽咽落淚，直呼：「簽名的時候，粉絲們都不怕冷，反而一直提醒我們要記得保暖，真的很令人感動。」林孫煜豪也不斷感謝粉絲，並提醒大家要記得保暖。林孫煜豪笑說，「現在只要戲裡遇到困難，觀眾就會不斷呼喚我，說快讓萬能小可來解決。如果你們需要，小可隨時都在！」

(中時 )