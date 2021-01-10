內閣改組傳聞尚未止息，近日又傳出國防部長嚴德發可能異動，接任者包括參謀總長黃曙光、國安局長邱國正與行政院海委會主委李仲威等被點名，另有一說還傳出是國安會祕書長顧立雄，但都未獲證實。前立委林正杰分析，若蔡總統讓顧立雄出任國防部長，可能和軍購案的細節有關。

嚴德發的職務是否調整，重點在是否找到接替人選，以蔡總統用人哲學，國安局長邱國正與行政院海委會主委李仲威接下任國防部長的機會頗高，但若蔡總統選擇文人部長，則國安會祕書長顧立雄以及副祕書長陳文政都是可能人選。

對於顧立雄可能接任國部長，而為何蔡總統可能會任命他這個國防素人，林正杰今(10日)在臉書上表示，現在對美軍購中，未交割、議價中的武器價值高達1兆多台幣，而其中數千億的傭金，需要一個懂得密約，又懂金融黑錢流動的律師來處理。

網友們也留言回應，「真的，我第一時間想到也是一樣，當初去金管會，就是當過阿扁律師，知道油水在哪裡」、「沒人能奈何的了他們！內幕太黑暗了！禍害！何時才能終結？」、「分析的完全正確」。

顧立雄當國防部長 蔡為何任命這個國防素人? 現在對美-採購中/未交割/議價中-的武器有1兆多台幣 其中傭金數千億 需要一個懂得密約/又懂金融黑錢流動-的律師 由林正杰發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)