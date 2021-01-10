星座專家唐綺陽老師預測1/11～1/17運勢，本周天王星順行、加上水星進入，水瓶座將有醒過來的感覺，所有人則是可以感受到政治、輿論和民意的力量，並且開始有理財的打算。另外，雖然1/31水逆才開始，但是本周末水星會進入停滯期，會帶來類似水逆的影響，因此周末要特別留意手邊的資料備份問題，如手機、電腦等3C產品要做好備份預防資料流失，與人溝通也要特別當心。1/11～1/17天蠍、雙魚將有職場好運，巨蟹、水瓶則是桃花特別旺，金牛會迎來滾滾財運，以上星座一定要好好把握本周的好運勢！

重要星象：天王星順行，諸星進入水瓶，水星進入停滯期，水木合相。

天王星恢復順行，水瓶座要開始動起來。諸星進入水瓶，政治、輿論及民意發揮力量，對大眾帶來影響，感受社會動盪。財務狀況有所改變，應打開思維，用新的角度及價值觀思考理財。水星進入停滯期，注意資料備份、迷路及溝通方面等問題，宜謹慎小心發表言論。水、木合相，為雙子座、處女座帶來好消息，應避免過於樂觀造成反效果。

【工作注意：白羊、雙子、天蠍、雙魚】

白羊：身居要位遭覬覦，當心職場上的鬥爭

雙子：好事請保持低調，避免帶來波折

天蠍：主動積極動起來，能夠攻城掠地

雙魚：贏面大，光彩能夠被看見

【桃花注意：巨蟹、獅子、天秤、水瓶】

巨蟹：有機會修成正果，被放在心上呵護

獅子：好壞參半，相處時間多卻有束縛感

天秤：積極一點，有想法就試著表達

水瓶：兩情相悅，告白成功機率高

【財運注意：金牛、射手】

金牛：勇敢一點，財運滾滾來

射手：理財走保守路線比較好

【健康注意：處女、魔羯】

處女：處理睡眠問題，是首要之務

魔羯：注意交通問題，避免腳部扭傷

星座專家唐綺陽老師預測1/11～1/17運勢

(中時新聞網)