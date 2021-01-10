YONEX泰國羽球公開賽後天（12日）登場，世界球后戴資穎原本第一輪對手、地主選手金達蓬受傷退出，目前大會已經確定由另一位泰國選手班雅塔（Benyapa Aimsaard）遞補，這是兩位選手生涯第一次過招。

班雅塔曾於2019世界青年錦標賽獲得團體賽金牌，也在同年進帳世界青年錦標賽團體賽及混雙銅牌，目前女單世界排名第129，這將是她生涯第一次對壘世界球后戴資穎。

戴資穎和其他各國選手目前都在大會安排的泡泡園區備戰，她做好防疫措施、公共場合口罩戴好戴滿，揮汗訓練時衣服和口罩都濕透了，但目前是非常時期，小戴也跟民眾一樣防疫不馬虎。

台灣選手方面，男單一哥周天成首戰泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk），過去天哥對這位對手的戰績是4勝3敗，「羽球王子」王子維則首戰法國選手盧韋德斯（Brice Leverdez），兩人過去交手各1勝1敗；男雙「麟洋配」王齊麟／李洋則是第一輪遭遇丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）/拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），先前過招「麟洋配」2勝1敗略居上風。

(中時 )