基隆一名歐姓男子不滿法院裁定要返還29萬5千元給陳姓男子，找來游姓友人，擬定搶錢計畫，若事成願分15萬元，游男同意並於歐男至法院領錢時，持辣椒水搶劫，但反遭銀行員壓制，基隆地院近日審結，將游男依共同犯強盜罪，處有期徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，歐男與陳男有債務糾紛，雙方鬧上法院，法官判定歐男要返還29萬5千元給陳男，歐男心有不甘，去年6月將此事告知游男，並請託他在陳男到法院收款當日，將現金盜走，若事情成功願分15萬元，游男立即答應。

同年6月12日陳男前往法院收錢，隨後駕車至銀行存錢，未料在騎樓被游攔住，不僅遭到噴辣椒水攻擊，身上裝有現金的揹帶也不斷被強拉而走，所幸陳極力掙脫，一邊逃跑一邊求救，才保住現金，但游仍追隨在後，直到2名銀行員聽見呼救聲前來協助，游才落荒而逃，最終仍在事發地不遠處被銀行員壓制攔捕。

檢警偵訊時，游坦承犯行，並供出歐男，法官審酌，游犯後勇於認錯，配合警方調查案情始末，確實已知錯且有悔意，只因一時貪念，而聽從同案共犯歐男指示，衡量游也和被害人達成調解，予以緩刑機會，依共同犯強盜罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，歐男則另案處理。

(中時 )