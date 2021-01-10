夫妻揹負競賽為「踏雪尋梅」活動最引人注目的活動，除了考驗體力、爆發力，也考驗夫妻默契。（黃立杰攝）

橡木桶由參賽者兩人一組，扛著橡木桶朝終點衝刺，完成競賽即可獲得迷你梅果凍禮盒。（黃立杰攝）

南投花卉嘉年華，10日超人氣活動信義鄉農會「踏雪尋梅」登場，上午在牛稠坑柳家梅園，趣味十足的扛橡木桶活動、甜蜜夫妻揹負競賽陸續開舉行，現場歡樂聲不斷。

「甜蜜負擔-夫妻揹負競賽」、「同心伉儷-扛橡木桶競賽」活動共有近80人登記報名，夫妻揹負前三名者可獲得金牌柔水梅酒，完成橡木桶競賽者則有迷你梅果凍禮盒，每位參賽者都使出渾身解數，場面熱鬧有趣。

夫妻揹負競賽分為壯年組與青年組，壯年組需其中一人40歲以上，青年組則夫妻二人皆未滿40歲。比賽結果壯年組由來自台中的楊先生奪冠，成功取得三連霸，楊先生說，信義好山好水，已經連續5年到信義賞梅，多虧平時常跑步運動，很高興能得到第一名；青年組第一名則由邱先生獲得，他說去年參加競賽時不小心跌倒錯失機會，今年如願以償拿下冠軍，真是太開心了。

南投副縣長陳正昇表示，縣府與信義農會合作舉辦踏雪尋梅活動，25年來為地方帶來繁榮景象，為賞梅活動更添生動有趣，今年農會總幹事黃志輝將退休，但轉任常務監事，相信會持續貢獻所長，將信義觀光發揚光大。黃志輝指出，今年因溼度夠，加上寒流一波一波來，梅花花期隨之延長，預計下周盛開，並綻放到月底，是最適合賞梅的時節。

(中時 )