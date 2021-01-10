美國國務卿蓬佩奧星期六宣佈解除美國與台灣官員交往的自我限制，由於日前蓬佩奧已宣佈將派遣常駐聯合國代表克拉芙特訪台，外界仍在猜測蓬佩奧本人是否會在美國政府交接前抵台訪問。陸媒《環球時報》為此發表社評稱，如果蓬佩奧在任期結束前夕訪台，解放軍戰機將第一時間飛臨台灣上空，同時給配合蓬佩奧最後瘋狂的台灣當局以「根本性的懲罰」。

《環球時報》的社評說，美國國務卿蓬佩奧在川普下台前10天宣佈解除美台官員交往限制，是對中美關係和台灣問題又一次瘋狂舉動。這是對兩岸和平和中美關係保持底線穩定的結構性破壞，其嚴重後果難以預料。

社評表示，美國過去限制對台官方交往是其承擔國際義務的一部分，如果華盛頓放肆地拆除那些它曾經遵守的限制，那麼中美關係必將徹底重新定義，兩國將走向敵對，台灣問題和平解決的國際環境基礎將坍塌重要的一角。

社評認為，由於蓬佩奧主導美國外交的日子已屈指可數，此舉預示了兩個不確定性：一是拜登政府將採取什麼政策，是否會讓現政府的舉動實際作廢；二是蓬佩奧是否會猖狂到底，進一步在下台前突訪台灣，製造美台嚴重升級官方交往的既成事實。不論為了上述哪一項，北京都需亮明堅決反對並決心予以迎頭痛擊的態度。

社評指出，美方已經宣佈現任駐聯合國大使克拉芙特本周訪問台灣，不能排除這是蓬佩奧團隊對北京反應的測試。北京需向美方發出他們必須懸崖勒馬的強烈信號。如果他們膽敢讓蓬佩奧在任期結束前夕訪台上演，北京的反應將是排山倒海式的。屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示中國對台灣島的主權。如果台美方面膽敢做出過激反應，就很可能觸發戰爭，我們將給配合蓬佩奧表演最後瘋狂的台當局以根本性的懲罰。

文章警告，如果台灣跟著他們喪心病狂，美國現政府的最後幾天也有可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天，川普政府的最後瘋狂很可能給台灣當局招來滅頂之災。

社評最後說，拜登陣營以及更多的美國人已經擔心川普政府最後幾天做出包括使用原子彈的蠢事。他們如果在台灣問題上突然攤牌，就相當於他們給世界和平扔了一顆原子彈。我們將守護中國的國家主權，在核心利益上犯我中華者，都將自取滅亡。

(中時新聞網)