31歲網紅小A辣日前砸45萬到泰國完成變性手術，變成為真正的女人，她也毫不吝嗇時常分享術後狀況，更不時曬恩愛，透露和男友試用的心得，開心炫耀自己的私處漂亮是「妹妹界的和牛」，日前她上網路節目《深夜保健室》還大秀下體照片，連雞排妹都忍不住大讚。

小A辣在雞排妹的網路節目上分享私處照片，也提到變性並不會短命，只要補充賀爾蒙，規律運動、注重飲食，壽命其實跟一般人差不多，也講解早期的手術和現在的手術有甚麼差別，小A辣更透露，她的陰道可以容納20公分，甚至就和真正女性的陰道一樣，手伸進去也會濕濕黏黏的。

小A辣更加碼爆料，由於陰蒂是由龜頭建成的所以依舊敏感，無論是什麼姿勢都十分享受，原本就是異性戀的男友更是對她的身體愛不釋手，讓雞排妹忍不住笑虧，「他在你身上吃到全餐耶！」小A辣也提醒大家，別以為變性後別人就會把你當女生看待，要動手術還是要再三考量經濟能力和調整心態。

小A辣認真講解構造。(圖/翻攝自深夜保健室)

雞排妹在看過小A辣的「妹妹界的和牛」後，為了表示公平起見，在錄影結束之後更「跟小A辣一起對著鏡子，脫下內褲，張開雙腿，妹妹大會師」，兩人尺度大開。

(中時新聞網)