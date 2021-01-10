今(10)日為台灣民眾黨的黨代表大會，在會中民眾黨進行中央委員、中評委選舉，而黨主席、台北市長柯文哲在兩項選舉中共提名5人，其中在中央委員的部分，柯所提名的3人中有2人當選，而提名中評委的2人則無人當選正選委員。

民眾黨在今日舉行首屆黨代表大會，議程包括黨務報告、年度決算報告、章程修訂案議決，並選舉、開票新任中央委員與中央評議委員。黨主席柯文哲致詞表示，民眾黨今天舉行黨代表大會，象徵民眾黨又往前跨出一步，是非常有歷史意義的一天，期許每一名黨代表都能讓民眾黨永續發展。

柯文哲表示，民眾黨不會是一人政黨，也不是柯粉俱樂部，不會曇花一現，將引領台灣長遠向前進。

在中央委員的選舉結果，扣除市長、立委等6席當然委員，今日民眾黨代表大會將選出9席票選委員，並候補5席；江和樹、孫正華、林富男、蔡炳坤、楊博宇、劉瑋、吳達偉、龔勤文、陳思宇為正選委員，而候補人選為陳安淇、李思慧、陳宥丞、張柏嵩、馮啟彥。其中，柯文哲所提名的人選林富男、蔡炳坤兩人順利當選。

中評委則由張凱鈞、吳亭蓁、陳美如、林欣賢、羅靖為、張睿倉、林恕暉等人當選，候補者為周鐘麒、尤信元。其中，周鐘麒為柯文哲提名。

(中時新聞網)