桃園市一位張姓人妻與許姓男子在公家單位上班，兩人應試完國家考試後，竟開車滑進摩鐵，享受禁忌的男歡女愛，張女的丈夫知情後趕往抓姦，未料，正要開車離去的小王駕車衝撞人夫，害其腦震盪。上訴二審，法院維持原判，2人須連帶賠償50萬元，並另付醫藥費10萬。全案定讞。

據判決書指出，33歲的張姓人妻與24歲的許姓男子皆任職於公家單位，2017年7月間兩人在國家考試的考場一眼定情，考試結束後，許男便出言要載張女回家，孰知，這一趟目的地卻臨時變更為摩鐵，兩人大玩床上運動，一洩考試壓力。

張女的丈夫獲報妻子外遇的消息，便火速趕往摩鐵抓姦，到場時，湊巧遇上正要開車離去的張女及許男，許男見張女的丈夫站在車前，竟踩下油門，猛烈撞上張夫，導致其身體多處擦挫傷，甚至腦震盪。事後，張夫不堪被綠，向法院提告侵害配偶權，同時請求賠償。

桃園地院一審審理時，法官勘驗張女及許男在摩鐵使用過的保險套、衛生紙，認兩人偷吃屬實，行為已嚴重侵害張夫的配偶權，判2人須連帶賠償50萬元，許男還需另付張夫的醫藥費及精神撫慰金逾11萬元。

案經上訴，張女辯稱，摩鐵房間很大，她無法控制許男的行為，聲稱衛生紙上的精液是對方手淫所產生的，堅稱沒有與其發生性行為。法官卻發現，衛生紙上除了許男的精子細胞外，亦有張女的DNA，因此判定許男並非單獨在摩鐵內手淫，維持原判，此外，許男需支付的醫療費降為10萬元。全案定讞。

(中時新聞網)