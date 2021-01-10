雪季來臨，公路總局已連續多日，限制民眾掛雪鏈才能上合歡山武嶺賞雪；仁愛警分局統計連續2日雪季勤務，在翠峰至松雪樓段有15件交通事故及25件車輛救助事件，再再顯示顯示正確安裝雪鍊的重要性，其中又以V型雪鏈破冰功能較佳。

對多數開車民眾來說，很難有幾次安裝雪鏈的經驗，擁有雪地多年執勤經驗的仁愛警分局表示，雪鏈可分為一般型、V型與網狀型，其中以V型破冰效果最好，但安裝方向要特別注意，以免破冰齒刺破輪胎。而武嶺至松雪樓路段，因無日曬結冰較厚，最易打滑，實際在雪路行走發現有裝V型雪鏈的車子行駛正常，而一般型的鐵鏈則常發現打滑情形。

仁愛警分局提醒，雪路交通事故大多是未保持行車安全距離，呼籲民眾上山賞雪因路面結冰，容易打滑，應加大行車距離，且在雪地中行車，「慢」是不二法門，盡量以低速檔行駛，並以「提早」且「多踩幾次」的方式煞車。

行駛時雙手握好方向盤，放慢打方向般的速度，穩穩轉向行進方向，就能避免推頭或甩尾，起步時最忌諱大踩油門，可能造成空轉而雪鏈斷裂。長時間停車時，應選擇平坦地面，並且「不要拉起手煞車」，以免車輛卡死動彈不得。

(中時 )