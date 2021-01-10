萬能科大舉辦僑生聯歡祭祖。(萬能科大提供／呂筱蟬桃園傳真)

新冠肺炎疫情攪局，導致不少在台求學的僑生無法返回母國過節，萬能科技大學舉辦「產學攜手合作僑生專班祭祖暨聯合成果展」，校長莊暢率領專班師生祭拜列祖列宗，也期勉大家新的一年要互助互信，才能共享共榮。

莊暢勉勵師生，以古訓提醒大家要及時，把握「健康」、「孝順」、「教育」這三件不能等的事。僑生飄洋過海到台灣求學，比起一般年輕朋友更有心向上，更要學習「知識」、「常識」、「見識」、「膽識」、「賞識」、「務識」這六項無形重要的技能。

他說，2020年是變動極大的一年，全世界仍有不少國家因為疫情嚴，仍無法過關，無法如以往般工作、求學，過著正常的生活，也恭禧大家因為在台灣，才可以安然度過，更期勉大家，新的一年要共同面對困境，唯有全人類互助互信，共享共榮，未來才會更好。

祭祖儀式後，還安排有越南學生勁歌熱舞表演、壽星慶生和參加校外競賽和公開表演等頒獎等，現場還摸彩贈送紅包和禮品，氣氛十分融洽。

萬能科大國際長勉勵學生，在萬能科大校長和師長們的耐心培育和灌溉下，大家一定要努力學習，畢業後才會有很好的發展空間。觀光休閒系蘇俊雄主任表示，國外疫情嚴峻，寒假期間可留在台灣產業好好實習。

(中時 )