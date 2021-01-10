住宅用火災警報器警示力強，南投縣政府補助家中有65歲以上長者、12歲以下兒童，或30年以上的住宅等符合相關資格的民眾，皆可攜帶身分證就至各消防分隊領取警報器。南投縣不動產開發商業同業公會本月亦捐贈500顆，期待更多人注意該議題。

南投消防局表示，消防法2010年修法後，規定每一住宅場所都需要設置住警器，以提早偵知火災發生，減少人命傷亡。縣內高危險群住宅目前約有1萬多戶，包括低收入戶、獨居老人、身心障礙者等，且許多未安裝住警器，安裝後對居家消防安全有許多幫助，可即早偵知、即早反應，協助即時避難，讓民眾居家生活更有保障。

南投縣政府擴大補助安裝對象，家中有65歲以上長者、12歲以下兒童；且房屋為30年以上老宅、裝設鐵窗住宅、屋舍在狹小巷弄、住宅式宮廟、木造房屋等，優先每戶補助1顆住宅用火災警報器，符合資格民眾攜帶身分證，即可就近至各消防分隊領取。

南投縣不動產開發商業同業公會，連續2年加碼捐贈消防局500顆的住宅用火災警器，本月由不動產公會理事長陳明賢代表捐贈，消防局長林聰吉公開表揚此善舉，消防局將妥善運用公會善行，來服務縣民。

(中時 )