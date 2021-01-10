許男立即請人前來將通風口再次密封。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名許姓男子在暖暖區源遠路某住宅大樓地下室提煉蒜頭精，臭味沖天附近住戶不堪其擾，4日環保局前來勸導，許男也承諾停止運作，並於2月底將機器設備搬離，但9日晚間再度傳出蒜頭惡臭味。環保局10日前往稽查，發現是通風口破裂，導致蒜味四溢，依空污法裁處1200元。

基隆市議員林旻勳表示，9日晚上又再度接獲民眾通報，指出半夜又聞到濃濃蒜頭臭味，懷疑許男又再次啟動機台，他說，10日上午自己到現場時，也確實又聞到刺鼻的臭味，因此立即通報環保局到場稽查，若真是機器運轉煉製情事，要求直接開罰。

暖暖區碇安里長余香慧也指出，確實又在接到里民反應，但不確定是業者繼續運作機台或是正在進行清整所致，仍需相關單位前來釐清狀況。環保局接獲通報後，10日中午立即到現場查看，發現是通風口未密封完全所致。

空氣及噪音管制科長李昆達說，到場稽查時，許男提煉蒜精的空間並未被開啟，門窗仍是密封狀態，最後在一樓發現，是連接地下室通風口的矽膠手套龜裂，才導致大樓周圍又再度飄出大蒜異味，立即要求許男前來再次密封，並將依違反「空氣污染防制法」規定，處1200元罰鍰。

(中時 )