台中市一名國小網球社已婚教練阿羅（化名），對一名小自己34歲的女學生小莉（化名）產生感情，阿羅「一步步」猥褻小莉，一開始先隔著衣服撫摸胸部、下體，接著直接將小莉載到汽車旅館性侵得逞，直到小莉國小畢業後，阿羅仍不死心糾纏，小莉才向家人坦承與教練的不倫戀。

根據判決書，現年49歲的阿羅，2017年在國小擔任代課體育老師時，認識當時五年級的小莉，兩人互相加LINE後，阿羅經常傳訊關心小莉，更自稱「教練爸爸」，稱小莉「寶貝女兒」。某天阿羅在學校網球器材室內，撫摸小莉胸部、下體猥褻得逞，而小莉則因為對方身分不敢說出去。

同年小莉升上六年級，阿羅持續在器材室猥褻小莉，直到8月21日，阿羅直接開車載小莉到台中汽車旅館性侵得逞，事後幾乎每隔周就會帶小莉到汽旅。而阿羅因為不斷關心小莉，2018年小莉對教練感情從害怕轉為愛慕，因此持續發生關係，2個月至少7次。雖然小莉家人有發現阿羅「過度關心」，連阿羅妻子也開始吃醋，經家人與老師溝通，決定等小莉畢業，就不要讓他們再見面。

結果小莉升國中後，阿羅仍不斷騷擾，精神壓力過大的小莉，向親姐姐訴苦，不倫戀終於曝光。阿羅開庭時表示，因為此案失業很久，也貸款賠償小莉家屬300萬，至今已經付完並保證不會再接觸小莉，阿羅也為此罹患嚴重憂鬱，婚姻岌岌可危，請求減刑。

台中高分院審理此案，認為阿羅犯案時年逾不惑，小莉當時年僅11、12歲，身為教練利用學生對師長信賴，而猥褻性交，惑亂小莉對男女正常交往觀念，導致她身心受創，而小莉家屬也認為教練造成傷害太大，依猥褻性侵16次，各別論罰，但阿羅坦承犯行並和解，最後依《刑法》對於未滿14歲之女子為性交及猥褻行為罪，合併應執行5年徒刑，可上訴。

(中時新聞網)