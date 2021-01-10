桃園市議員王浩宇的罷免投票將在16日舉行，罷免團體在中壢賣力催票，希望可以下架這位不適任的市議員，許多人對該案也相當關心；資深媒體人黃創夏就表示，他這幾日回中壢時，也從里長手中收到罷免案的選舉公告，這讓他相當好奇，罷免當天的天氣如何？結果天氣預測相當不錯，而網友看了也笑說：當天沒「宇」。

黃創夏今(10)日在臉書上貼文指出，16日罷免案當天，桃園會是好天氣，而根據中央氣象局的預測，中壢區當日白天的溫度將在15到19度，天氣顯示將不會下雨。

這篇文引起網友討論，笑說黃創夏對於王浩宇的罷免案相當關心，而當天的天氣不錯也將讓罷免案更順利，「16日當天沒宇，太好了」、「就算下雨也不會降低當地人罷免他的決心」、「王浩宇掰掰囉」、「祝福罷免順利」、「水啦，投完票剛好出去玩」。

罷免案進入倒數，王浩宇的表叔、罷王總部發言人、中壢區信義里里長邱仁德，也在臉書上發文強調「拉票、投票、催票」3次，他還PO圖呼籲民眾1月16日要記得攜帶身分證、印章、投票通知單，並佩戴好口罩前去投票。而國民黨呼籲中壢地區的民眾，無論支持罷王案與否，都應該踴躍出來投票，讓多數選民透過投票表達意見；民進黨方面則表示，會盡力協助該黨從政同志，能夠爭取更多選民的認同與支持，安然度過這個危機。

(中時新聞網)