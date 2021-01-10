光良9日在台北小巨蛋舉辦「今晚我不孤獨」巡迴演唱會，順利落幕，他舉辦這次演出不簡單，原本是去年3月14日，受疫情影響延期至今，他去年工作同樣因疫情暫緩，幾乎零收入，身為老闆的他，會發年終給同事？他說「還沒討論」，並自認個性未雨綢繆，公司前幾年有規劃投資，現在不需要掏老本出來，他還要照顧到北京、馬來西亞的同事，目前公司狀況未受到影響，讓員工安心。

光良還慷慨說今年就算公司沒辦法給年終，「我也可以用歌手身分發年終紅包給員工」，很寵愛員工。光良前天開唱前，台北突然發生有感3級地震，全場觀眾手機狂響地震警報，他當時正在戴耳機、走路，一發生地震，他很驚慌，直言去年遇到疫情，今年又遇到地震，「該不會又不能辦，真的要嚇死我了」，幸好最後無大礙。

他在演唱會尾聲獻唱經典〈童話〉，強忍淚水，感嘆：「這首過後，不知道什麼時候才有下一場，有點捨不得，但能好好把一件事做好，就已足夠了。」今年50歲的光良，外型、身材維持良好，加上熱愛運動，練就結實的腹肌、胸肌，他因為疫情近1年沒去健身房，在家使用啞鈴、重訓及單槓健身，他曾被健身教練誇讚體能很好，「適合當體操運動員」，近期為演唱會備戰，他忌口澱粉、甜食，只為呈現最佳狀態，在慶功宴上，他再度被拱秀腹肌，引起尖叫，他透露演唱會一結束，最想大啖甜食、披薩，好好慰勞自己一番。

被問及演唱會有望加場？他坦言因為疫情關係，這次台北場父母都無法到場，有特別請同事剪輯一些演唱會的精彩片段傳給家人看，希望之後等疫情結束，他想回馬來西亞家鄉怡保，替父母、無法到台灣的歌迷們，再舉辦一場安可場。光良在慶功宴上宣布3月14日於台北Legacy、3月20日在高雄駁二舉辦「絕類」新歌首唱會，首度到高雄開唱，很興奮期待，他也浪漫的與歌迷再度相約1次白色情人節。

光良9日於台北小巨蛋開唱，圓滿落幕，開心慶功，被拱再度秀出腹肌。（盧禕祺攝）

(中時 )