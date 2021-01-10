苗栗縣政府環保局推動各項空氣汙染管制工作，去年空氣品質指標較前年改善幅度達18.9％，成為西半部縣市最佳縣市，將持續精進結合智慧科技監控及多元化輔導等措施，守護空氣品質。

苗栗縣政府環保局輔導大型固定汙染源使用潔淨燃料及防制設備優化，苗栗縣重油使用量已較2014年下降40.7％、天然氣增加22.9％，另結合無人機、空氣品質感測器、智慧電表、IP CAM等多項科技監控設備，提升固定汙染源、營建工地及露天燃燒稽查管制效果。

透過苗栗農改場新研發改良稻草液態分解菌，輔導農民使用，去年環保局成功媒合施作面積達1289公頃，較前年增加12倍，預期今年施作面積將超過2000公頃，可有效減少露天燃燒。

環保局並將竹南科學園區、長春石化苗栗廠、中石化頭份廠畫為自主管理管制區，強化企業自主管理能力，又針對工業區、重要道路、陳情熱區等區域布建500點次空氣品質微型感測器，提升空氣品質監測解析度，以有效掌握汙染源，並達到即時改善目的。環保局長陳華盛表示，除持續落實各項空氣汙染管制工作，更精進結合智慧科技監控及多元化輔導等措施，提升業者自主管理能力，讓縣內空氣品質「有感」改善。

(中時 )