百貨公司或專賣店通常每年都會舉辦特賣會，由於價格比平常便宜，吸引許多人前往搶購，一名網友表示，想買個初階的慢跑鞋，因為害怕買到假貨或瑕疵品，想詢問大家，特賣會的運動鞋可以買嗎？引發網友熱烈討論，並意外釣出內行網友說出暗黑真相。

這名網友1月7日在PTT發文指出，百貨公司特賣會的運動鞋有些都打折打得很誇張，甚至打到5折或35折之類的，而且都是愛迪達，他沒有甚麼特別要求，只是想買個初階的慢跑鞋來工作穿而已，因此發文詢問「這種的可以買嗎？」

貼文一出後引起眾多網友討論，紛紛回應「百貨公司的可以買啊，路邊的就不一定」、「在百貨公司還敢賣盜版的話，我也是服了」、「很多是過季銷庫存」、「這種就銷庫存，沒銷完就再轉手到暢貨中心再打折賣」。

不過也有內行網友透露，「過季太久的，有可能你買回去穿沒幾次就差不多了」，網友指出，因為鞋子太久了會脫膠，而且現在大多用環保PU鞋底，都不耐久放，買過季鞋之前還是要謹慎思考。

另外，也有網友提醒，「你知道鞋子成本有多便宜嗎」、「以前做過運動用品特賣會工讀，切貨價真的低」，網友說，不要以為自己賺到了，Google一下球鞋成本就知道，價格1000的名牌鞋，就算賣你100還是有賺。

0確診放心買!? 特賣會人潮擠如菜市場

(中時新聞網)