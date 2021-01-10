一位外送員在《UberEATS台灣》分享「差點跟客人求婚」的經驗。(摘自UberEATS台灣)

近日受到寒流影響，全台低溫壟罩，許多民眾都待在暖暖的家中，打開外送APP，等外送員將熱騰騰的美食送上門。一位外送員就分享在半夜送餐的經驗，女客人如天使般的舉動讓他感動不已，更誇張表示，差點「單膝下跪」向對方求婚。

「被感動到差點跟客人求婚！」原PO在《UberEATS台灣》分享，在嚴寒大半夜跑外送，送達台北古亭一戶女客人家後，準備找300元給她，該客人見原PO戴著手套找錢不易，竟說「找200就好」。原PO趕緊回「不能這樣！」硬是掏出300元給客人。

沒想到客人接過錢後，又拿出裡面一張100元塞回給原PO，並帶著滿臉笑容的表情鼓勵他說「辛苦了加油！」讓原PO直呼「當下感動的差點痛哭流涕！」並形容那一瞬間，女客人就像天使一樣善良美麗又仁慈。原PO更誇張表示，差點就要單腳跪下說「嫁給我吧，我願意為了妳跑全職拚到月入十萬來養妳！」

貼文一出，網友紛紛開玩笑說「聽說人在寒冷失溫的時後，都會產生幻覺，保重身體啊」、「這是快感冒的前兆～」、「天氣太冷，腦袋凍傷了嗎？」、「你只是因為人家正吧...絕對跟100沒關係」、「你是不是不想努力了」。

不少網友認為，這只是一篇幻想文，「拿100塊就爽成這樣」、「2021年才剛開始，你就想角逐最唬爛po文...不管怎樣…我是信了」。而原PO強調，真的有被100元感動到，只是他對客人充滿幻想，而那位女客人真的很正，且不是妖艷的正，是「看了會想娶回家那種」。

(中時新聞網)