今年是自行車旅遊年，但據統計，自行車事故件數與死傷人數，近3年呈現增長趨勢。交通部去年度編製「安全騎乘自行車」指引手冊及數位課程影片，預計今年1月底完成。在即將完成的教學指引中明確指出，自行車騎士非行人，而是車輛駕駛人，在車速10公里時，應與前方車輛保持5公尺的距離。

自行車是許多人從「行人」轉變為「駕駛人」角色時，第一個會操作的「交通工具」。許多自行車騎士容易認為自己只是「輪子上的行人」，心態上未做適當調整。根據「道路交通安全規則」的規定，自行車與其他以人力或獸力為動力的車輛均屬於「慢車」，因此自行車騎士在道路上與汽、機車駕駛皆屬於「車輛駕駛人」。

近5年，騎乘自行車而死傷的6-17歲兒童及少年，高達2萬119人，平均一天至少有10名兒童及少年騎乘自行車時遇交通事故。另，依據死傷人數多寡排序，前3大肇因分別為「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「左轉彎未依規定」。自行車安全教育刻不容緩。

根據即將定稿的「安全騎乘自行車」教學指引手冊指出，當時速是10公里時，代表自行車騎士是以較悠閒的速度騎乘在路面，應與前方車輛保持約5公尺的安全跟車距離，約為3輛自行車長度；若時速20公里時，代表自行車騎士以較快的速度騎乘在路面，應與前方車輛保持約8公尺的安全跟車距離，約為4.7輛自行車長度。

手冊指出，自行車可騎乘區域，包含：自行車專用道、慢車道、最外側車道的右側路邊、行人與自行車共道；手冊強調，人車共道區域，仍需以行人優先，自行車騎士須配合減速慢行或下車牽引。

自行車騎士也應了解視線死角及內輪差。手冊提及，不同車輛有不同範圍的死角，車體愈高、車身愈長，視野死角的範圍也愈大；車輛轉彎時，內側的後輪會向內偏移，偏移的軌跡與前輪軌跡間的距離叫「內輪差」。前後車輪軸距越長、內輪差越大。自行車騎士在道路上，應避免騎乘於大型車輛周圍，若不得已併排騎乘時，建議保持至少1.5公尺的橫向間隔。

相關教學手冊，將上架於教師e學院與交通安全入口網，供各校及民眾使用。交通安全入口網的道安主題內設置自行車專區，蒐羅包括自行車相關新聞、懶人包及圖文集、自行車教材及影片等。

(中時 )