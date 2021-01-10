身為「選美教母」，成功打造世界五大選美品牌之一的「全球城市小姐選拔大賽」，張如君並未以此自滿。日前她接下財團法人泛美國際文教基金會董事長一職，立馬投入公益活動，尤其這幾天極度低温，張如君結合各社福團體，向銀髮族長輩們送温暖。

松山社區大學校長蔡素貞(左起)、台北市議員王鴻薇、泛美國際文教基金會董事長 張如君、立法委員蔣萬安、敦化里里長蘇榮文。(戴志揚翻攝)

松山社區大學創辦人叢樹朗(左起)、台北市議員 王鴻薇與泛美國際文教基金會董事長張如君一同參與公益活動。(戴志揚翻攝)

除了選美品牌非常成功之外，張如君也深耕文教事業。日前她正式出任財團法人泛美國際文教基金會董事長。

台北市議員許淑華(左)與張如君一同送暖銀髮族。(戴志揚提供)

財團法人泛美國際文教基金會於1989年在台灣成立，由叢樹朗創立。該會的宗旨是在促進高等教育國際化，培育國際化語言及專業、科技等優秀人才，同時規劃推動社會教育、終身學習等文教活動為主。

泛美國際文教基金會昨天舉辦一年一度的松山社大成果展，以及「松山之春」關懷長者健康活動。立委蔣萬安、市議員王鴻薇、許淑華、洪健益、秦慧珠以及松山社區大學創辦人叢樹朗、松山社區大學校長蔡素貞等人都出席這項活動，並向到場的銀髮族長者致意。

身為基金會董事長的張如君表示，這幾天氣溫很低，特別要關心長者注意保暖，同時，松山社大特別提供給長者健康檢測的服務，讓長者能多注意自己的健康狀況。

「松山之春」是由松山區33里推薦70歲以上長者共計100位，現場為長者做免費健康檢測。另針對20名行動不便獨居長者家戶拜訪 。張如君強調，關懷弱勢和照顧銀髮族一直是基金會、社大持續推動的工作。她也希望透過基金會的努力，帶給社會更多善循環的力量。

(中時新聞網)