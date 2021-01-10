美國總統川普煽動支持者引發國會大廈暴動後，進一步遭到孤立，民主黨本周有意發動彈劾，或援引美國憲法第25條修正案，讓川普提前下台。對此，精神科醫師蘇偉碩表示，美國總統權力之大，影響包含台灣在內世界各地人民安危，而川普煽動川粉爆衝形同叛亂，他建議美國國會應彈劾川普，保衛世界和平。

對於川民主黨醞釀彈劾川普，蘇偉碩今(10日)在臉書上指出，這當然是美國的內政，但美國總統的權力一向顯然影響了世界各地人民的安危，包括台灣，「因此，我們有權利建議美國的國會立刻彈劾川普總統，因為他已經對美國人民的代表，美國國會，煽動了流血暴亂。這相當於叛亂」。

至於川普總統在僅剩的任期內可能再做困獸之鬥，而使世界陷於核子戰爭的危機，蘇偉碩直言，這不必是精神科醫師也知道存在著相當的風險，「因此我們必須建議美國國會行使美國人民託付的權力，彈劾川普總統，保衛美國憲法，保衛美國，保衛美國人民，保衛世界的和平！」

此外，蘇偉碩還在文末表示，「徵求英文翻譯高手翻譯成英文」。

《建議美國國會立即彈劾川普總統》 當然是美國的內政，但美國總統的權力一向顯然影響了世界各地人民的安危。包括台灣。 ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)