正值美國政權交接之際，美駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將在1月13日訪台，國民黨費鴻泰、馬文君等人都對克拉芙特來台提出質疑。前民進黨立委林濁水卻認為，執政黨其實可以大方公開表達歡迎克拉芙特來訪。

國民黨立院黨團總召費鴻泰在節目中，指克拉芙特不是好客，是惡客，不應該要來，甚至認為克拉芙特來台灣會帶給台灣什麼？她會帶給台灣說，「我代表美國政府，在1月20日以前支持台灣進入聯合國嗎？」會嗎？不會的。

馬文君8日也質疑，克拉芙特被川普任命出任駐加拿大大使之前，幾乎全無外交經驗，是煤炭業的老闆娘兼川普大金主之一。去年美國衛生部長艾薩以「防疫」之名來台，後來卻強推萊豬；而美國環保署長一度也要訪台，則被美媒揭露擋下，如今「煤炭業老闆娘」克拉芙特出馬，又要談些什麼？

針對美駐聯大使克拉芙特被質疑為何來台？林濁水今天在臉書指出，自我規訓成小媳婦心態，既隨時疑神疑鬼，又銖絲必較。如下反應自然而然：「普卸任前送台大禮？小心美麗禮物背後暗藏的政治意圖。聯合國大使訪台，能帶來什麼？」林濁水卻認為，其實執政黨可以大方公開表達歡迎克拉芙特，也大可早一點，不必等到今天。

網友對此回應說：「讚！曇花一現！」、「小心等等被出征」。

自我規訓成小媳婦心態，既隨時疑神疑鬼，又銖絲必較。如下反應自然而然： 川普卸任前送台大禮？小心美麗禮物背後暗藏的政治意圖。 聯合國大使訪台，能帶來什麼？ 由林濁水發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)