高中木棒聯賽第二階段最後一天賽程，上演東台灣體中晉級割喉戰，東大體中在9局下追平，將戰線拉進延長賽，10局下獲得再見保送，以6比5險勝花蓮體中，辛苦搶下16強門票。

此役誰贏誰就能以小組第二闖進下一輪，兩隊在比賽前段你來我往、互有領先，第5局開始花體躍居上風，一路帶著5比3領先進入9局下，結果在一人出局，一、三壘有人情況下，被東體第4棒的鍾國華敲出追平安打。

突破僵局制花體10局上無功而返，下個半局讓已經後援6局的曾祈勳繼續登板，東體先用犧牲觸擊將跑者推進到二、三壘，後來連續獲得2個保送，兵不血刃獲得再見分。

兩隊去年在黑豹旗就演過體中內戰，當時花體以1：0勝出，今天纏鬥到最候一刻吞敗，花體總教練劉義傳說：「對方韌性也很好，曾祈勳是我們控球最好的投手，最後輸在他的再見保送，我們無話可說。」最後補充說道，「這次被太平洋聯盟贏回去。」

王宇傑是在6局上、2人出局時登板，面對一、二壘有人的情況下，他雖然被敲出中外野安打，但隊友守備幫忙回傳本壘觸殺，成功為球隊止血下莊，後4局投球他只被敲3支零星安打，送出5次三振，沒有任何失分，尤其10局上守住滿壘、無人出局，替球隊爭取突破僵局勝出的本錢。

花體幾乎都以高三主力，陳峰岳不諱言對手陣容相較完整，為了贏下今天的比賽只能傾巢而出，「我們觀察到選手後面幾場狀況有比較掉下來，今天先發就挑目前比較好的，就算之前不常上的也排進去，幾乎全上了。」

花體形容東體是可敬的對手，陳峰岳也肯定自家球員沒有放棄，「這場比賽的張力的確不容易，相信他們的信心會增加許多。」

(中時 )