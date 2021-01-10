寒流一波波，台東山區梅花陸續綻放，卑南鄉利嘉林道1處梅花園，賽雪寒梅開好開滿，成群的綠繡眼穿梭花間吸吮花蜜，形成美麗的花鳥圖，民眾可以賞花又賞鳥；而延平鄉巒山部落也已開了3、4成，梅農說，預計這周內會大開大放，有雅性的民要把握賞花期。

連續兩波超凍的寒流來襲，利嘉林道1處私人的梅花園如施了魔法般，一夕之間白了山頭，可愛的綠繡眼成群結隊穿梭花間吸吮花蜜，吸引鳥友獵取美麗的花鳥圖，鳥友說，綠繡眼雖是普鳥，與梅花卻是超搭，嬌小的身軀，在枝頭間靈活躍動，為寒冬增添許多生趣。

寒流持續發威，在延平鄉巒山村，越冷越開花的梅花也開了3、4成，台東縣梅子產銷班幹部協會會長何介臣說，當地的梅花現正陸續綻放，預計10日到17日會大爆開；但是過去3年來，梅子的結果率都只有2、3成，希望今年會好一點。

除了巒山部落及利嘉林道的梅花正陸續綻放以外，南橫公路海端鄉新武部落的梅花目前只開了2成左右，當地一向是台東人賞梅祕境，想一睹梅花盛開美景，還要等等。

另外，在海拔約325公尺的大武山豬窟，是台東最南端的賞梅景點，園區栽種約300棵梅樹，目前約有6成梅樹開花，預估下周梅樹會全部開花。

(中時 )