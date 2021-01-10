大陸河北省近日再度爆發新冠肺炎疫情，其中情況最為嚴峻的石家莊市，繼昨日44例本土確診病例後，今（10）日再新增40例確診，目前該市已宣布封城，集中隔離1萬多人。不過近日當地卻冒出一名囂張的大爺，不僅外出沒戴口罩，被阻攔後還口出惡言，隨後身分也遭網友起底。

綜合陸媒報導，從影片中可以看到，該名大爺滿頭白髮，穿著一件深色羽絨外套，在疫情如此嚴峻之際，他卻堅持不戴口罩，大喇喇走在街上，隨後就遭到防疫人員攔下，不過大爺卻打算強行通過，期間甚至試圖搶對方手機，並且烙狠話嗆：「你算個什麼東西」，態度超級囂張。

大爺的惡舉引發大批民眾不滿，網路上掀起一陣猛烈砲火狂轟，隨後就有網友指認出，大爺疑似是曾任職於高邑縣公安局的韓姓副局長。消息傳出後，馬上就引發當局關注，高邑縣委宣傳部隨即展開調查，經陸媒《大河報》核實，確認該名大爺確實是公安局幹部，不過目前已經退休。

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(中時新聞網)