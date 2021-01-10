寒流來襲，台南深水池專養虱目魚也傳出災情，養殖業者趕緊將載浮載沉的虱目魚撈起。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

寒流來襲，台南除了文蛤池混養的虱目魚幾已全部陣亡，深水池專養虱目魚也傳出災情，估計回溫後會有更多凍死的魚浮出水面，估計共已損失15萬尾；北門區洋香瓜也有30公頃受害，瓜農血本無歸。

據台南市政府農業局統計，在漁業部分，今年兩波寒流合計有71位漁民通報災情，不僅北門、七股混養虱目魚受害，數量恐有15萬尾；安南、將軍、學甲、佳里及鹽水等區深水專養虱目魚也出現災情，面積約有12公頃，以損失10％計算，約有2萬多尾。

北門區洋香瓜這兩天也陸續傳出災情，通報受害面積有30公頃。北門區青農郭寶結說，元旦那波寒流已把洋香瓜凍得奄奄一息，這波寒流一來，地面溫度低，把藤蔓、根系都凍壞，剩1星期即可採收的洋香瓜甜度還不夠，都算劣品；預計春節前採收的洋香瓜，網紋都還沒開始結就被凍壞，這個年難過了。

「歹年冬啊」，北門區錦湖里長陳國庸說，今年天氣乾旱，許多瓜未成熟藤蔓就枯萎，這波寒流也讓這批瓜只剩2成可收，重新種植的瓜恐怕要等清明節前才能收成。

農業局10日也到洋香瓜產區勘災，發現除受低溫影響外，部分田區植株為早期根系褐化造成生長不良，存活的植株於葉背發現銀葉粉蝨，植株呈現老葉黃化，農業局將辦理栽培管理講習，以提升洋香瓜品質，維護農民權益。

在漁損災害補助方面，農業局也已請農委會公告台南市虱目魚養殖區為寒害災區，辦理現金救助及低利貸款，市府會加碼補助文蛤池清藻工資每公頃3000元，並擬補助4分之1漁業寒害保險保費，提高漁民投保意願。

(中時 )