美國總統川普最新簽署的一項行政命令對8家大陸高科技電商平臺實施制裁，其中包括螞蟻集團的支付寶與騰訊的微信支付。分析人士說，這是川普在卸任前給拜登未來的對華政策設限，而且拜登未必會取消川普的類似政策。

川普在1月5日簽署一項行政命令，禁止美國企業與8家大陸的應用軟體公司進行交易，該命令在簽署45天後生效。觀察人士認為，川普下臺前頒佈這項命令，或許刻意設定到2月份才生效，以此為當選總統拜登上臺後如何處理設下圈套。

《美國之音》引述美知名智庫蘭德公司（RAND）資深研究員何天睦 (Timothy R. Heath) 的分析稱，這項命令與川普全面打擊中國企業的策略一致，但命令中所涉及的應用程式，只會影響到極少數美國人，其中大多是要與大陸做生意的美籍華人。「川普這樣做的確是為拜登新政府設置了定時裝置，意圖綁住拜登的手腳。

川普最新簽署的行政命令限制美企與支付寶、微信支付等8家企業交易，只會影響到極少數美國人，其中大多是要與大陸做生意的美籍華人。（圖／網路）

另一家智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家斯科特．甘迺迪(Scott Kennedy)，也有同樣的看法。他對《華爾街日報》說，川普新命令的目的似乎要讓拜登上臺後難以改變其政策方向。

報導說，先前已有許多分析人士預期，川普在其執政的最後幾個星期裡會採取更多類似的行動。因為財經界與政界人士都認為，在經貿問題上對北京採取嚴厲政策已經是國會兩黨的共識。

分析人士說，川普最新行政命令的生效日期是川普離任30天後，其功效恐怕將大打折扣。何況此前川普針對TikTok和微信的行政命令，已經被法院暫時中止執行。

報導指出，川普本星期的這項行政命令除了支付寶和微信支付之外，還包括掃描全能王(CamScanner)、QQ錢包、茄子快傳(SHAREit)、騰訊QQ、VMate和WPS Office等。其理由是它們「協助中國政府以竊取或其它方式獲取美國人資料資訊」，威脅到美國的國家安全與利益。

何天睦認為，拜登上臺後將會保留川普對華為和其它中國科技公司的許多限制政策。但有些威脅程度較低的，拜登可能會選擇放寬或撤銷限制。拜登過渡團隊早些時候曾宣佈，拜登入主白宮後將會「暫停並審查」川普在晚期頒佈的行政命令，至於是否會將川普本星期的行政命令擱置，拜登團隊拒絕置評。

分析人士認為，拜登上任後不一定會撤銷這些行政命令，但美國工商界擔心大陸可能會對這些限制展開報復行動。

(中時新聞網)