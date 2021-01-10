穀保家商、成德高中今天在高中棒球聯賽木棒組第二階段最終日碰頭，穀保推出兩大王牌投手林昱珉、潘文輝壓陣，打線則敲出9支安打，加上對手單場5次失誤，終場穀保以4比2擊敗成德，拿下分組第一晉級16強。

兩隊賽前都已確定拿下晉級門票，但為拚得籤表有利位置，穀保仍以全力搶勝為目標，王牌左投林昱珉首度先發上陣，主投6局被敲出6支安打，送出8次三振，失2分；「火球男」潘文輝則是後援3局連抓9個出局數，替球隊守住勝利。

穀保打線在3局下靠邱鑫、劉俊緯連兩支內野安打展開攻勢，楊正宇高飛犧牲打、宋嘉翔二壘打攻下2分，4局下藉由成德失誤和劉俊緯安打再添1分，7局下穀保再靠第4棒楊正宇的陽春全壘打轟回保險分，助球隊最終以2分差取勝。

穀保在今年木棒聯賽雖以6連勝晉級16強，但過程打得不輕鬆，總教練周宗志坦言，球隊打擊狀況調整得不是很理想，還需要再加強，雖然先發打線中有不少高一球員，但他們畢竟已經過黑豹旗等大賽的洗禮，不該當成藉口。

今天第二階段賽事落幕，穀保計畫先讓野手休息一周，投手則視身體狀況休息10天至兩周的時間，以做重量為主，農曆年前再針對打擊加強，備戰第三階段賽事。

高三的楊正宇繼黑豹旗之後再開轟，把球打出三民棒球場的左外野全壘打牆，他也坦言有點驚訝，「在這場球場要打過牆有點難度，本來只是設定表現穩定、有安打就好。」他也透露，自己前幾戰表現不盡理想，沒把握住得點圈機會，之後有做了修正，讓自己冷靜一點、把球看清楚。

林昱珉雖穩定拿下勝投，但他自認此戰控球稍有落差，這次在木棒聯賽的球速也還未達應有水準，「感覺速度有點丟不出來，趁第三階段前還有一個月時間，把球速拉起來。」

身為球隊最倚賴的先發投手，林昱珉也期許自己每場出賽都能把失分壓到最低，「寧可被安打失分，也不要像今天這樣因為暴投失分。」

(中時 )