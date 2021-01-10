行政院長蘇貞昌（左）10日上午視察屏東高鐵特定區，特區除了車站專用區，也將設立屏東科學園區、屏東加工出口區擴區、運動休閒產業園區。（潘建志攝）

屏東高鐵特定區大部分為台糖地，目前一片空曠。（潘建志攝）

行政院長蘇貞昌10日上午視察屏東高鐵特定區，送給屏東鄉親一個大禮，除了高鐵將南延到屏東六塊厝外，特區內也將設立屏東科學園區、屏東加工出口區擴區、運動休閒產業園區。不過有民間社團指出，這條高鐵延伸是「政治路線」，屏科規畫也定位不明。

蘇貞昌率領行政院團隊，包括交通部長林佳龍、科技部長吳政忠、經濟部長王美花等人，大陣仗到特區會勘，高雄市長陳其邁也跨高屏溪與會。屏東高鐵特區面積273.83公頃，除了車站專用區及鐵路用地49.13公頃，也將設立屏東科學園區92.22公頃、屏東加工出口區擴區26.65公頃、運動休閒產業園區35.7公頃。

未來高鐵將從新左營站延伸至屏東六塊厝，長17.5公里，並預留尾軌做為後續再延伸的可能。原六塊厝車站也將向西遷移1.1公里，與高鐵站以70公尺的走廊相連結，加上東部快鐵，形成高鐵、快鐵、台鐵三鐵共構的屏東新門戶。

蘇貞昌說，屏東加工出口區已飽合，特區內將增設擴區，並設立屏東科學園區，以農業、綠能、汽車等產業為主，打造屏東成為科技人新故鄉。政府「大南方」計畫，從評估中的嘉義科學園區，經南科台南、高雄、橋頭園區到屏科，串聯成南台灣科技走廊。

屏東縣長潘孟安說，高鐵南延象徵交通平權，更能讓區域均衡發展，提升國家競爭力。高科技產業是台灣競爭最雄厚的資本，5G、AIot等是未來關鍵技術，屏東不缺水、不缺電、不缺人力，發展高科技產業很有優勢。

(中時 )