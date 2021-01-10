資深藝人蔡頭是紅極一時的秀場天王，還曾在《豬哥亮俱樂部》系列錄影帶擔任第一代主持人，更開創「紅頂藝人」反串秀，在當時紅透半邊天，可惜幾年前已經全部收攤，菜頭還因此賠上大筆積蓄，然而他日前上節目卻透露，人生最後悔的事竟是整形。

蔡頭在節目《小明星大跟班》坦承，他小時候是唇紅齒白的小男孩，還有「小白兔」的外號，然而中學時期，歷史老師在介紹原始人時，竟然當著全班的面問他長得像不像原始人，從此後他在班上便多了「原始人」的稱號，讓他十分憤怒，但他還是靠著努力在演藝圈闖出一片天。

蔡頭透露，羅霈穎還建議他去整形，儘管他一開始拒絕，認為身體髮膚受之父母，不想讓父母不開心，因此在父母接連離世後，他立刻揪羅霈穎去動刀，沒想到在爸爸的頭七法會上，他頂著剛開完刀的腫臉拜拜時，「我爸的神主牌倒掉」，出現了不好的兆頭。

蔡頭曝光整形前的照片。（圖／翻攝自小明星大跟班YouTube）

之後果真他的3個節目都收掉，讓他越想越不對勁，「人要活得自在，要活得自己有自信，人不能整形，恢復自然，我真想把鼻子這根拿掉」，更曝光了自己整型前的照片，證明自己在整形前真的比較好看，運勢也比較好。

(中時新聞網)