陽明大學與交通大學2月1日合併為陽明交通大學，校長遴選小組今天開會，邀請3名校長候選人說明治校理念並備詢，經過5個小時的討論，最後選出原交通大學台灣聯合大學系統副校長林奇宏為合併後首任校長。

陽明交通大學首任校長，各方推薦海內外6個人選角逐，遴選小組去年11月22日議決產生第一階段校長候選人共3名，分別為台北醫學大學資訊研究所特聘教授李友專、交通大學資訊工程系終身講座教授林一平、交通大學台灣聯合大學系統副校長林奇宏。

兩校於去年12月23日、24日，由到校服務滿1年以上之編制內專任教師、研究人員及專業技術人員針對第一階段校長候選人行使同意權，結果3個候選人皆得到4成以上的支持，通過同意門檻，成為第二階段校長候選人。

校長遴選小組今天下午1時開會，由出席的遴選委員針對3名候選人進行無記名投票，獲得前兩高票者，進入第二輪投票，在傍晚6時左右

選出林奇宏為陽明交大首任校長。遴選小組後續將依教育部公立大學校長遴選小組設置及作業要點規定，送請教育部部長核定後聘任。

林奇宏目前擔任台灣聯合大學系統副校長，耶魯大學生物系博士，歷任新北市政府衛生局局長、台北市政府衛生局局長、國立陽明大學國際事務處國際事務長、微生物及免疫學研究所所長等職。

林奇宏的治校理念是，交通大學與陽明大學同為台灣頂尖研究型大學，他認為兩校合校初衷，至少包含深耕與開創兩個面向；深耕在既有堅實基礎，透過規模擴充及資源整合，於領域中進一步提升。兩校亦將以專長互補為利基，融合創新引領未來之教育、研究、人文關懷及產業發展。傳承、深耕、融合、開創是合校的核心價值，應以彈性、開放、漸進、包容的模式分階段達成目標。

陽明與交大合併後，將改名為「國立陽明交通大學」，教師數達1200位，學生數將近2萬人。新校將花95億元建智慧醫院、智慧健康大樓及動物中心等，其中主要是向校友募款，還有30億元差額則逐年向教育部申請補助。

(中時 )