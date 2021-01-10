真理大學換鎖風波延燒，校長陳奇銘8日被指控無預警對台灣文學資料館換鎖，甚至對82歲文學學者張良澤嗆聲「連職員都不是」，引起外界撻伐。真理大學師生對此在網路發起連署，並列出3點聲明，要求校長對封館換鎖事件公開道歉，並表示台文系官網明確指出張良澤是名譽館長，認為校長有損老師名譽應該致歉。

真理大學師生在網路發出「南真理台灣文學資料館換鎖事件共同聲明」，聲明第一點指出，陳奇銘對媒體稱張良澤「非列為名譽館長」是極大錯誤，張良澤曾在2009年前校長吳銘達任內校慶被公開頒贈頭銜，陳奇銘公開否認有損張老師名譽，應該道歉。

聲明第二點，陳奇銘在去年12月29日2度換鎖，使張良澤無法取回私人物品，已引起外界撻伐，重傷張老師尊嚴，也重傷真理大學校譽，陳奇銘應該為此道歉。聲明第三點，台灣文學資料館內館藏珍貴，為真理大學驕傲，陳奇銘此舉已引起教育部、文化部、台灣文學館、台南市長關切，甚至樂於接收這些珍貴資產，但學校可能因此失去重要資產，這對真理大學、台文系都是莫大損害，因此校長應該致歉。

聲明表示，台灣文學資料館換是張良澤用畢生生命灌溉出來的文學寶庫，如今卻在學校一紙令下，張老師不得入館，這就是鍾肇政公子鍾延威說的「野蠻」，因此要求陳奇銘收回成命，並對張老師親自道歉，也請學校在文學資料館未來尚未妥善規畫前，恢復其正常營運。

另外，真理大學學生也表示，將在明日舉行全國學生反對真理校方強封台文館記者會，要求校方暫緩麻豆校區文學資料館北遷工作，並尊重校務程序，通過校務會議討論文學資料館去留，勿輕率對待珍貴史料資產，將無價文史資料當作招生失利的犧牲品。

(中時 )