在地耕耘30多年的彰化環境保護聯盟，為了守護土地與環境生態，反對不當開發案並推動畫設保育溼地，南征北討無役不與，如今卻傳出不敵新冠肺炎疫情衝擊，募款成效比起過去還不到3成，營運恐面臨斷炊。（彰化環盟提供／謝瓊雲彰化傳真）

疫情衝擊經濟，不只社福團體受累，竟連NGO組織也面臨募款寒冬。彰化縣環境保護聯盟，近年守護農地和沿海溼地生態，無役不與，從不接政府計畫補助，全憑獨力募款，然今年因疫情影響，募款成效與過去相比，竟大減7成5，憂心經費斷炊，總幹事施月英呼籲各界慷慨解囊相助。

新冠疫情全球蔓延一年來，秋冬後病毒變種又再掀新一波感染高峰，連帶重創全球經濟發展，許多企業撐不住裁員、縮編，甚至出現倒閉潮；全台許多社福機構都面臨募款困難，彰化家扶中心一度出現數百萬元缺口，全靠擺攤義賣和小額捐款暫度難關。

台灣環保聯盟彰化分會1987年參與鹿港反杜邦設廠，1997年正式以「彰化縣環境保護聯盟」知名立案，為維持公正獨立性，不依靠政府計畫補助、也不依賴財團企業資助，營運經費多來自各界人士捐款，募款非常不容易。

總幹事施月英表示，彰化環盟在地耕耘30餘年，致力阻擋對環境永續不利與選址不當之開發案，如二林精密機械、鹿港打鐵厝、芳苑東泰紙廠等產業園區開發案，協助地方居民成立自救會；持續關注再生能源、農地違章工廠、濫倒事業廢棄物、農地汙染等議題，同時也推動芳苑、大城與漢寶等畫設國家溼地，透過環境教育讓各界看見彰化海岸國際級潮間帶之美。

施月英說，環盟會務繁忙，長期僅2名工作人員，對於捐款非常節省使用，距離2017年辦理募款餐會已相隔4年，經費早已見底，預計1月16日將在鹿港舉辦募款餐會，沒想到餐券認購募款成效仍不到以往3成，恐面臨斷炊。

主任吳慧君表示，彰化平原有非常優良的農地，沿海有國際級泥黏質潮間帶，生態相當豐富，卻面臨被開發破壞及汙染的危機，需大家一起加入定期定額捐款，每個月100、200元，每日只要4到7元，讓我們無後顧之憂，繼續為下一代守護我們珍貴的土地，留下一個更乾淨安全的生存環境。認購餐券或捐款請洽詢專線04-8986727。

(中時 )