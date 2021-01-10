寒流造成嘉義養殖漁業的虱目魚大量死亡，立委蔡易餘10日邀請農委會主委陳吉仲現勘災損情形。陳吉仲當場宣布，嘉義縣布袋鎮、東石鄉及義竹鄉達現金救助標準，補助文蛤池混養之虱目魚每公頃9000元，另嘉義縣政府每公頃加碼補助3000元，10日下午公告現金救助辦法，受災漁民可提出申請。

陳吉仲表示，入冬以來，自元旦前後及上周的2波寒流，文蛤池混養之虱目魚很明顯受到影響，損失率絕對超過20％，因此10日公告，布袋鎮、東石鄉及義竹鄉達到農業天然災害現金救助及低利貸款地區，文蛤池混養之虱目魚每公頃補助9000元，此外，也感謝嘉縣府每公頃加碼補助3000元。

陳吉仲說，彰化以南地區，除文蛤池混養之工作魚受害，專養金目鱸、虱目魚等也傳災情，已陸續公告現金救助辦法，但他強調，「救助金絕對沒辦法比得上漁民的損失」，因應極端氣候，鼓勵漁民投保養殖漁業保險，像這次寒害養殖漁業共300多戶投保，其中有260多戶獲得理賠。

第二波寒流從7日晚間起持續低溫至10日早晨，截至10日據統計，除上一波漁業災情外，再新增了局部寒害災情，93.64公頃文蛤池混養之虱目魚平均受害程度8.43％，損失重量約1萬4204公斤，受害漁民可到當地公所申請救助。

翁章梁提到，依農業天然災害救助辦法規定，申報項目損失率達20％以上者，才能予以救助，故向陳主委建議，未來是否能依大數據來做救助認定，以減少勘查行政程序，和漁民申請上的不便。

(中時 )