高雄輕軌二階「大南環」段12日正式上路，目前仍有許多機電資訊整合問題待克服。（袁庭堯攝）

高雄輕軌二階「大南環」段通車是高雄農曆年前的大事，象徵沉寂2年的輕軌建設邁前一步。不過，營運前夕的壓力測試不只是成果驗收，更是最後補救機會，竟刻意不公告讓市民參與，非得等到正式上路後再來慢慢除錯。如此半套的壓力測試，成效讓人質疑。

壓力測試可充分收集數據，充分了解潛在風險及設備實際運作連結問題，預防極端事件帶來的衝擊。輕軌二階雖有一階經驗輔助，但面對新的交通考驗，以及新款車廂加入，仍需要充分的實測。例如乘客較多時，如何顧及乘車品質、落實維安反應制度，也都需要透過足量的人潮壓力測試才有機會看見問題。

近來肺炎疫情再升溫，「防疫」一直是官辦活動最大痛點，高市從跨年晚會取消到美術館500人露營活動爭議可見一斑。或許擔心民眾太踴躍造成防疫破口，但公共運輸系統講求硬體設備完善、以及跨局處的整合，若沒有大數據實測報告，很難做出全方位精準的調校。

最簡單一例，連輕軌上下車不時需自主按鈕開門的特殊乘車方式，到現在仍有不少高雄市民不熟悉，若能透過免費試乘活動宣傳，勢必能提升適應率及搭乘率。

這2天，少數民眾的實測已反饋許多問題，但市府僅有1天可改善，12日就得正式上線。最無爭議的大南環段通車試乘都如此草率，後續重頭戲「大順、美術館路」段考驗更加嚴峻，要市民如何放心？

(中時 )