厚生勞動省10日發佈，從巴西抵達東京羽田機場的的4名旅客確診感染了不同於英國及南非的新變異病毒。

隨著疫情急遽蔓延，日本因新冠病毒而死亡的人數正在快速增加。9日累計超過4,000人，僅半個多月就增加了約1,000人。

10日全國新增33人死亡，總數為4,055人，另外確診6,053人，總計28萬8723人。

東京都新增1,494例確診病例，創週日新高紀錄，也是連6天單日新增逾千例，至今累計病例數7萬4944例。

(工商 )