日本驚現4例全新變種病毒 不同於英國及南非 18:592021/01/10 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羽田機場出境大廳。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 厚生勞動省10日發佈，從巴西抵達東京羽田機場的的4名旅客確診感染了不同於英國及南非的新變異病毒。 隨著疫情急遽蔓延，日本因新冠病毒而死亡的人數正在快速增加。9日累計超過4,000人，僅半個多月就增加了約1,000人。 10日全國新增33人死亡，總數為4,055人，另外確診6,053人，總計28萬8723人。 東京都新增1,494例確診病例，創週日新高紀錄，也是連6天單日新增逾千例，至今累計病例數7萬4944例。 印尼疫苗接種動起來 61歲男癌細胞竄全身 確診新冠後腫瘤竟奇蹟消失 (工商 ) #全國 #新增 #發現 #變種新冠病毒 #厚生勞動省 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 薪資追不上房價 美逾五成地區家庭難買房 04:102021/01/10 全球財經 嬰幼兒45％的發燒可能！「玫瑰疹」的症狀與治療 一次了解 10:002021/01/10 健康 世衛訂20億劑疫苗 COVAX計畫分配 04:102021/01/10 生活新聞 旺報社評》不能再因疫生恨下去了 18:592021/01/10 旺報社評 拜登新紓困案 規模奔數兆美元 04:102021/01/10 全球財經 《如果30歲還是處男》男男戀夯翻 04:102021/01/10 娛樂新聞 WHO赴武漢疫調 陸稱已做好準備 04:102021/01/10 兩岸要聞 石家莊檢測陽性增至354人 陸宣布全民免費接種疫苗 04:102021/01/10 全球財經 趙麗穎發現片場在偷拍 女神秒擺臭臉手指鏡頭制止超霸氣 10:492021/01/10 娛樂 工具機業甩疫擊 Q3迎春風 04:102021/01/10 專題周報 產業趨勢向上 營運持續看俏 精星雍智科技 帶勁 04:102021/01/10 產業特刊 生活熱門新聞 回暖1天急凍 明寒流再襲下探6度 這2天最冷 - 生活 基隆步道驚見超巨扁尾怪蛇 內行曝：台灣最毒 - 生活 全台灣只剩屏東有10度 絕世寒流灌冷風！專家預告再兩波 - 生活 手機耗電元凶原來是它 專家曝：沒在用快關掉 - 生活 61歲男癌細胞竄全身 確診新冠後腫瘤竟奇蹟消失 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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