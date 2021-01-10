彰化縣衛生局精心設計的行動反毒箱也出動，打開「潘朵拉之盒」認識琳琅滿目五花八門的毒品偽包裝，向大、小朋友們宣導反毒。（謝瓊雲攝）

彰化縣藥師公會慶祝藥師節園遊會活動，除了宣導正確用藥、糖尿病患者社區照護，也同時舉行反毒宣導，盼能減少青少年誤入歧途。（謝瓊雲攝）

1月15日藥師節即將到來，彰化縣藥師公會10日在溪州公園草地辦理園遊會，宣導正確用藥及反毒，彰化縣長王惠美也現身表揚30位服務超過50年的資深藥師，感謝他們發揮神農氏精神、堅守崗位，在第一線為病患、為縣民服務。

彰化縣藥師公會理事長童玟津、藥師公會全聯會理事長黃金舜等人都出席活動，王惠美致詞時特別感謝彰化縣藥師公會理事長、幹部團隊，長期致力提升病患用藥安全，並積極參與縣府各項衛生保健計畫的推動。

藥師族群積極參與公共衛生領域，除了教育社區民眾正確用藥、反毒宣導、為弱勢族群送藥到府、長照輔具得來速等，藥師們近年來在糖尿病患者社區照護，也已有顯著成果。尤其新冠疫情中央實施「口罩實名制」，靠著全體藥師站在第一線，短時間內順利上線，可說是幕後功臣之一。

童玟津表示，這次活動由專業藥師擔任「用藥知識闖關」關主，讓更多人一起認識用藥安全，也藉此宣導反毒；毒品危害嚴峻，現今毒品包裝太過多樣化，如咖啡包或是糖果，讓人不易分辨，盼透過宣導增加認識，避免青少年、小朋友誤入歧途。

衛生局表示，園遊會活動設計一系列用藥知識闖關遊戲，包括「用藥知識大挑戰」、「鬼滅之物大搜查」、「我是反毒小小兵」等，讓現場參與活動的民眾，能透過遊戲來加深對用藥安全的知識，並了解藥物濫用的危害。

(中時 )