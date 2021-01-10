基隆一名林姓男子長期在土地公廟前擺攤，但近期遭到廟方停車阻擋，雙方無法達共識，林男竟持三秒膠破壞公廟門鎖，鄭姓廟公氣的告上法院，基隆地院近日審結，法官判定是鄭男先破壞平和法律秩序，諭知林免除其刑。

據了解，林長期在土地公廟旁擺攤做生意，前年11月開始有2台小客車停靠在攤位火爐旁，影響其生意，林發現其中一部小客車是鄭男所有，雙方商量未果，加上報警後問題仍未改善，因此心生不滿，同年12月底使用三秒膠破壞宮廟門鎖，鄭男得知氣的告上法院。

警偵詢時，林男坦承犯罪，檢方偵查後，聲請簡易判決。法院審理時，林男盼能從輕量刑，給他改過自新的機會，但鄭卻要求林在土地公廟前下跪一個禮拜，林表示，自己要工作賺錢沒有辦法答應，因此雙方和解破局。

法官認為，事件起源並非林先破壞平和法律秩序，是鄭先將小客車停放在攤位旁，而林有意和解，是鄭要求林在土地公廟前跪一個禮拜，才導致雙法無法達成共識而未能和解。

法官說，土地公廟並未取得建築照、也沒有使用執照，加上林的攤位已經營30多年，與前任土地公廟管理人相處融洽，並未有過紛爭，因此，本件歸責並非林引起，考量其犯罪動機、所受刺激、行為手段等，認依刑法第59條減刑，但仍過重，為避免無意義刑罰執行，耗費國家資源與違反一般正常理性鄰居關係、國民法感情，諭知免刑。

(中時 )