香港女星林凱恩2015年參加港姐比賽，獲得「友誼小姐」而出道，近年是無綫電視力捧花旦，一直給人乖乖牌形象的她，日前被外流私下艷照，本人隨後承認照片主角是自己，昨（9日）更為此事在社群網站喊話：「我自己闖的禍，我自己解決。」

網上近日瘋傳林凱恩的私下艷照，一張是她穿著女僕裝表情曖昧看著鏡頭，另一張則只穿內衣露岀半球，和平常在螢光幕前的形象大不同，港媒《東網》向她求證，林凱恩就坦言的確是自己，透露照片是和女生朋友開派對貪玩所拍，當時拍照的手機不見了，沒想到照片竟流岀，讓她也很錯愕。

林凱恩遭外流艷照，認了影中人是自己。（圖／翻攝自東網）

林凱恩向媒體坦承後，隨後在IG貼岀她於電視劇《愛．回家之開心速遞》的一張劇照，劇中對白正是「我自己闖的禍，我自己解決」，而林凱恩也發文自嘲現實中的自己也成天闖禍，以後會好好看住財物，笑稱沒什麼事就回家吃道德經，並向擔心她的人道歉。

林凱恩之前以電視劇《愛·回家之開心速遞》「譚育英」乖乖女一角走紅，還因劇中形象被封「道德小姐」，沒想到突然爆出艷照外流，甚至被爆料私生活混亂、愛玩，林凱恩對此則說最近工作忙沒時間打掃，所以家裡有點混亂，沒回應隱私問題。

(中時新聞網)