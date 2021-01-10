新竹街口攻城獅連兩天主場都嘗到被對方逆轉擊潰的苦澀滋味！儘管一度領先台北富邦勇士到13分之多，高國豪更回神摘21分，攻城獅仍在末節徹底崩盤，終場98比105遭到富邦逆轉擊敗，苦吞4連敗，也送富邦開季5連勝，至今仍保不敗之身。

開賽才打不到4分鐘，富邦洋將塞瑟夫就被對方打到嘴唇流血退場，也讓攻城獅一度靠著高國豪、狠投兩人火力，取得13比7領先，不過富邦隨即回穩，簡偉儒更在此節最後4秒投進三分球，幫助富邦打完首節，把比數追成19比22。

來到次節，攻城獅三分火力全開，包含李家瑞、吳岱豪、狠投等人都投進三分球，幫助攻城獅一度以49比36大幅領先，但在上半場還剩55.7秒，賈西亞在禁區遭到犯規，也引發地主觀眾對尺度不滿，打完上半場，攻城獅49比37領先。

但在第3節，富邦逐漸恢復應有手感，特別是塞瑟夫、賈西亞兩名洋將，幫助富邦再次追近，前3節結束，富邦追成66比70緊張局面；打到最後10分7秒，富邦更靠張宗憲後仰跳投命中，反以72比71取得開賽以來的首次超前優勢。

接著富邦又靠林書緯、賴廷恩兩人各進1顆三分球，以及賈西亞連兩次「三分打」成功，反而取得兩位數領先，甚至擴大到14分之多，就算鄭瑋最後1分09秒投進三分球，成力煥也補上上籃取分，可惜場上局面已經完全倒向富邦那邊了。

(中時 )