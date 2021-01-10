嘉義縣一位葉姓男子2020年5月入伍服義務役，擔任打飯兵職務，卻多次在打飯時態度鬆懈、不謹慎，經長官好心告誡葉男，葉竟反嗆，「要到外面試試看？」、「下午打靶有種拿槍向我開槍」等語，嘉義地檢署日前依陸海空軍刑法，對長官施強暴罪嫌提起公訴。

據《聯合新聞網》報導，一名20歲葉姓男子在去年5月入伍，在嘉義大林營區服役，並擔任打飯兵，同年7月間他在整理餐廳時，因態度隨便，胡亂收拾被吳姓下士班長發現，位階二兵的他，竟出言頂撞吳下士，「要到外面試試看？」

隔日，葉男不滿打飯班的工作，再次被李姓上士出言告誡，未料，葉男未經思量，便恐嚇李上士，「下午打靶有種拿槍向我開槍」等，案經部隊訴由嘉義憲兵隊偵辦。

日前檢察官偵結，依違反陸海空刑法第49條對長官施強暴、脅迫、恐嚇罪等罪嫌，將葉男提起公訴。據全國法規資料庫指出，對於長官施強暴、脅迫或恐嚇者，可處一年以上七年以下有期徒刑，且此法屬非告訴乃論罪。

(中時新聞網)