料理暖男李易10日現身他在誠品南西店成立的美食品牌「李饗煮易」快閃概念店，親自下牛肉麵跟粉絲分享；他受訪時一臉疲憊、雙眼佈滿血絲，坦言因為連開了一個星期的會，加上堅持陪家人去南澳露營三天兩夜，一早就自己先開車趕回台北，加上最近忙著中餐乙級證照課程，經常長時間站一整天做菜，導致僵直性脊椎炎宿疾發作，有好幾次一回家就癱掉，還需要吃藥止痛。

李易經常在社群網站與YouTube頻道上分享料理心得與影片，已考取中餐和西餐丙級證照，最近正在上中餐乙級證照課程，還學會剁各種全雞，連其他不想動刀的女同學，也全由他代勞練習剁雞。刀法練得更俐落的他，在這次與亮哲、阿弟等數十位友人一起露營時充分展現，他笑說，拿斧頭秀劈柴絕技時，老婆六月見狀竟然嚇得跟他道歉：「如果這十年來有什麼得罪之處，請你手下留情」。

李易今現身「李饗煮易」快閃概念店。（李饗煮易提供）

李易今現身「李饗煮易」快閃概念店親自下麵給粉絲享用。（李饗煮易提供）

他自創品牌後與兩個小孩相處時間變少，過去親自接送上下學，現在只能送出門上課，被問老婆是否抱怨他在家時間太少，李易笑說：「我覺得她滿喜歡這樣，她希望我不要煩她吧，因為覺得我很碎念。」且現在老婆有請一位陪玩姐姐陪小孩玩、讓他們比較不無聊，「我就認真賺錢、把家裡照顧好，我太太2021年的最大願望就是想當米蟲！」

李易去年底自創品牌李饗煮易，首波推出牛肉麵，首賣直播3小時就售罄限量3千包，目前已累計2萬包佳績，他強調自己不靠藝人光環，是真的想做好產品，也以曾國城為目標，「如果城哥是乾麵界霸主，希望我未來能當湯麵一哥」，希望營業額能早日破億元。

(中時 )