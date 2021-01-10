做工行善團至高雄市路竹區修屋，高雄市勞工局工會行善特攻隊共同參與。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

做工行善團至鹽水區修屋，台南市長夫人劉育菁（前右四）前往關心。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局做工行善團至高雄市路竹區修屋，高雄市勞工局工會行善特攻隊共同參與。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

不畏寒流，台南市勞工局做工行善團兵分兩地出任務，一組至台南鹽水區幫高齡獨居的老翁修屋；另一組遠至高雄市路竹區，幫患有類風溼性關節炎的吳姓身障婦人住家改善無障礙環境，高雄市勞工局工會行善特攻隊共同參與，雙方互相交流。

鹽水區獨居老翁健康不佳且行動不便，居住的房屋天花板嚴重損壞剝落，有漏水情形，牆壁斑駁汙損，電線老舊極需更換。5日先由台南市屏東縣同鄉會的鐵工志工施工，9日電氣工會志工頂著強烈寒流配置電線並更換燈具，今日由木工志工接棒安裝天花板輕鋼架。

台南市長夫人劉育菁、議員蔡育輝服務處祕書洪敏博、鹽水區長姜家彬、坔頭港里長張碩晉、大台南總工會理事長鄭山林及副理事長陳美靜都到場關心，除帶來餐點、飲料慰勞志工外，鄭山林代表大台南總工會致贈紅包及物資給年邁案主。

高雄市路竹區的案主吳女士現年50歲，自30歲起出家修行，患有類風溼性關節炎，領有中度身障手冊，只能依靠輪椅行動，有照服員協助其生活起居，但長久的病痛折磨導致外表憔悴消瘦，且因行動不便，居住環境有待加強改善。

上月做工行善團、高雄市政府及高雄市總工會至現場會勘評估後，規畫幫吳女士整修輪椅方便進出的浴室，並安裝拉門及扶手。

4日台南市金屬工會志工與高雄市工會行善特攻隊完成浴室的鐵板搭建施工，高雄市勞工局也提供午餐慰勞志工。10日做工行善團的電氣工會志工，接續進行配置水電管路並安裝化糞池，做工行善不分行政區域，同心協力為弱勢服務。

台南市勞工局局長王鑫基表示，南市弱勢房屋修繕服務目前已完成132戶，感謝做工行善團不畏寒流，兵分二路同時在台南市鹽水區及高雄市路竹區進行修繕，讓有情有疼心ㄟ厝到處設點展愛，跨縣市服務帶動做工行善熱潮。

(中時 )