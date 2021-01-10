國民黨推反萊豬公投第二階段連署，台中市長盧秀燕10日也簽署連署書。盧秀燕指出，萊克多巴胺列國際運動比賽藥檢項目，因為危害健康，國內也明訂運動國手不能吃萊豬，「這樣人民能吃嗎」；她一定要挺身而出來連署，並呼籲大家「自己的健康自己顧、自己救」。

盧秀燕表示，為什麼要這麼積極反萊豬？因為國際賽事選手均要做禁藥檢查，其中萊多克巴胺就是檢查項目之一，國際賽事不准選手吃萊劑，主因除短期內會讓選手興奮、肌肉生長外，還會危害健康。

盧秀燕說，國際賽事禁止使用萊劑，並列入藥檢項目，大家可以上網查看藥檢規定，況且不只國際賽事限制，國家也頒佈命令運動國手也不能吃萊豬，會有藥檢問題；若萊劑對人體造成傷害成為藥檢項目之一，這是多麼嚴重的事，「人民可以吃嗎」。

盧秀燕強調，當然不能吃，因此中市嚴禁萊豬的原因就是要保護市民健康，中央不顧民意，「只好自己的健康自己救，自己的健康自己顧，希望全民團結透過公投趕走萊豬，更要求中央停止進口萊豬。

(中時 )